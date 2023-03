Banhista entra no mar minutos depois de jovem ser atacada por tubarão em Pernambuco; veja vídeo

Pouco depois que uma adolescente de 15 anos foi alvo de um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (PE), nessa segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros precisou retirar da água, à força, um homem que insistiu entrar no mar.

A menina foi levada ao Hospital da Restauração, em Recife, e passou por cirurgia de amputação de parte do braço esquerdo. No domingo (5), um garoto de 15 anos também já tinha sido atacado por um tubarão, na mesma praia, e perdeu a perna direita.

O momento em que o banhista foi resgatado pelos oficiais foi registrado em vídeo pelo biólogo André Maia, que divulgou as imagens em seu perfil no Instagram. Enquanto gravava as imagens, o biólogo narrou o acontecimento e aproveitou para ressaltar a importância de não tomar banho de mar naquela região devido à costumeira presença dos animais perigosos.

"Pois é, olha só o que acontece. Minutos após o ataque de tubarão numa menina hoje [segunda-feira (6)], esse cidadão entrando no mar, precisando o Corpo de Bombeiro ir retirá-lo de lá para poder salvar a vida dele. Lembrando que o Corpo de Bombeiros coloca sua própria vida em risco. Cara, meus parabéns ao Corpo de Bombeiros", diz André no vídeo.

Região propícia a atrair tubarões

O biólogo ainda destaca que a parte do litoral pernambucano onde foram registrados os casos é propícia a atrair tubarões, devido à presença de água muito turva e como decorrência de impactos ambientais. "Ainda tem essas pessoas, que eu não sei o que têm na cabeça, e colocam em risco a sua própria vida e a de outras pessoas", comentou. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem retirado do mar responderá por desacato após ignorar as instruções e reagir à ação dos oficiais.