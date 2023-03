Jovem é atacada por tubarão na mesma praia onde adolescente foi mordido um dia antes em Pernambuco

Uma jovem foi atacada por um tubarão nesta segunda-feira (6) na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, enquanto tomava banho de mar. O caso ocorreu um dia após um adolescente de 14 anos ser mordido na mesma praia e ter uma perna amputada.

Segundo o Corpo de Bombeiros informou ao portal Uol, a vítima é um adolescente também de 14 anos identificada como Kaylane Timóteo Freitas, mordida no braço. Ela recebeu atendimento por volta das 12h30 desta segunda.

A vítima foi levada de ambulância ao Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia.

A corporação informou que o local onde a garota tomava banho não é proibido de entrar, mas é desaconselhado.

Homem tenta tomar banho durante resgate

Ainda conforme os bombeiros, um homem responderá por desacato após ignorar instruções e tentar tomar banho no mesmo mar onde a adolescente havia acabado de ser atacada.

"O pessoal ainda estava socorrendo a mulher e um camarada foi entrar no mar, no mesmo lugar em que o tubarão pegou a moça. Os bombeiros tiveram que entrar no mar para poder tirar, ele desacatou os bombeiros, reagiu", comentou um banhista que estava no local.

Terceiro caso em menos de um mês

Além do adolescente do sexo masculino mordido em Piedade nesse domingo (5), há cerca de 15 dias, um surfista foi atingido por um tubarão em Olinda, no Pernambuco, e ficou dez dias internado com ferimentos na coxa e na panturrilha esquerda.

O caso da jovem desta segunda é o terceiro no estado pernambucano em menos de um mês.