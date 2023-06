Mulher é presa por suspeita de envenenar a filha para chantagear o marido; entenda

Uma mulher, de 28 anos, foi presa, nesta quarta-feira (14), suspeita de tentar envenenar a própria filha, de cinco anos, na cidade de Cuité, localizada no interior da Paraíba. As informações são do g1.

Segundo Decio Souza, delegado responsável pelo caso, a mulher filmou a criança tomando o veneno com o intuito de chantagear o marido - que está trabalhando nos Estados Unidos - enviando-o a cena.

De acordo com o delegado, a mãe ingeriu o veneno de rato e, logo após, entregou a cápsula para a filha tomar, dizendo ser uma "balinha". Mãe e filha foram socorridas e levadas para o hospital municipal de Cuité, onde receberam os primeiros socorros.

A prisão foi efetuada pela Polícia Militar da Paraíba (PMPB). Após o atendimento médico, a mulher foi levada para a Polícia Civil (PC), onde foi indiciada e aguarda audiência de custódia. A criança passou por atendimento no hospital e permanece internada recebendo tratamento médico.

“O que mais nos surpreendeu foi o motivo. Ela quis pôr fim à própria vida e a da própria filha para fazer chantagem ao marido, que está trabalhando e residindo nos Estados Unidos. Ela mesma filmou a cena, a criança se despedindo do pai e ingerindo o veneno”, disse Decio.