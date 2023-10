Mãe que matou filha de um ano em João Pessoa está arrependida, diz defesa

Eliane Nunes da Silva, de 27 anos, suspeita de matar a filha de 1 ano a facadas dentro do berço, está "arrependida do crime", afirmou a defesa da mulher. Uma audiência de custódia foi realizada na manhã desta sexta-feira (27), e a mãe da criança teve a prisão mantida, sendo encaminhada para o Presídio Júlia Maranhão, em João Pessoa. As informações são do portal g1.

O advogado da suspeita, Jardiel Oliveira, afirmou que não descarta a possibilidade de solicitar um exame de sanidade mental e que “respeita os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia”, mas que vai entrar com recurso.

"Eliane Nunes se mostrou colaborativa com as investigações e, deixa claro, que está arrependida das ações", afirmou o advogado.

Entenda o caso

Eliane Nunes da Silva é suspeita de matar a própria filha, uma criança de 1 ano, nessa quinta-feira (26), no bairro do Geisel, em João Pessoa, em Paraíba. O crime, segundo a Polícia, foi motivado porque a mulher não aceitava o fim do relacionamento com o marido. De acordo o g1, a mulher foi autuada em flagrante por infanticídio.

Ao portal, o delegado que investiga o caso, Diego Garcia, revelou que a mulher matou a filha a facadas para “descontar a raiva que estava do marido”. "Em 12 anos de polícia, eu confesso que foi uma das cenas que mais me causaram repulsa pela quantidade de ferimentos nessa criança, em seu leito de dormir, que era um berço”, revelou o delegado.

A mulher confessou o crime, que ocorreu entre 9h e 10h. A criança foi encontrada ao lado do berço, ensanguentada e com a arma do crime.

Término de casamento

Em mensagens obtidas pela TV Cabo Branco, o homem dizia que precisava de "paz na vida" e que estava "cansado de briga besta, do ciúme e de egoísmo”.

O homem também reforçou em uma das mensagens que iria continuar auxiliando a mulher e a filha do casal financeiramente. "Vou lhe mandar 200 [reais] por semana pra ajudar nas despesas. E pegar Julia [a filha do casal], de 2 em 2 semanas pra ficar comigo”, escreveu.

Legenda: Motivação do crime seria término do casamento Foto: Reprodução

Ele também afirmou nas mensagens que iria entregar a chave do apartamento ao sogro nesta sexta-feira (27). "Acabou o amor com suas atitudes, melhor cada um seguir seu caminho. E vamos ser amigos”, dizia as mensagens.

Na troca de mensagens ainda é revelado que a mulher pediu o retorno do homem para casa entre 7h56 às 8h06.

“Desculpe, eu te amo, vou dividir tudo, vem aqui, lhe amo, não faça isso comigo, me perdoa”, dizia a suspeita. Em seguida, o homem bloqueou a mulher no aplicativo.