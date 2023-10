Homem é internado após ter ereção contínua por três dias em João Pessoa

Um homem de 46 anos foi internado em uma unidade hospitalar após ingerir altas doses de remédio para disfunção erétil e ter uma ereção contínua por três dias. Ele teve alta nesta segunda-feira (16), em João Pessoa, na Paraíba.

Ao g1, a assessoria do Hospital de Trauma de João Pessoa informou que ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento. Devido o estado de saúde do homem, ele foi encaminhado ao setor de Trauma do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

O homem consumiu vários comprimidos de sildenafila 50 mg ao mesmo tempo. Após a ereção intensa de três dias, ele buscou atendimento médico. O paciente descreveu dor intensa e passou por um procedimento de drenagem do órgão genital com punção na base do pênis.

Conforme o médico urologista André Brasileiro, deve ser usado com prescrição médica.

"O sildenafila, nome químico do Viagra, é um medicamento seguro, porém, como todo fármaco, precisa ser usado sob orientação médica. Existe um mau hábito por parte da população na automedicação e uma situação dessas é consequência disso”, disse o urologista.

O médico ainda explicou que o paciente teve um priapismo de baixo fluxo induzido por medicação.