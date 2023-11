Johannes Dudeck é condenado a 32 anos de prisão por estupro e feminicídio contra estudante cearense

O namorado de Mariana Thomaz, Johannes Dudeck, foi condenado a 32 anos de prisão por feminicídio qualificado e estupro contra a estudante cearense. O crime ocorreu em março de 2022, com ele sendo o principal suspeito. A sentença foi dada nesta sexta-feira (17) após júri popular de dois dias realizado em João Pessoa. As informações são do g1.

Durante o interrogatório, Johannes não respondeu às perguntas do Ministério Público e, nesta sexta, a defesa dele chegou a pedir pela absolvição do acusado.

Para a TV Cabo Branco, a defesa dele ainda declarou que não teve acesso ao processo antes do julgamento, que ocorreu a portas fechadas. “Porque a defesa não teve acesso a isso antes? A pergunta que se faz é essa. Por qual motivo? O que há a esconder da defesa?”, questionou.

O juiz responsável foi o magistrado Antônio Ribeiro Gonçalves Júnior, enquanto os jurados foram selecionados por sorteio no início da sessão. Os detalhes do andamento do júri foram divulgados pela Justiça.

Lembre o caso

A cearense Mariana Thomaz, de 25 anos, foi encontrada morta, com sinais de estrangulamento, em um apartamento na orla do Cabo Branco, em João Pessoa, em março de 2022. À época, a Polícia Civil prendeu preventivamente Johannes Dudeck, namorado da vítima, pela suspeita de ter cometido o crime.

Foi Johannes quem telefonou para a Polícia para alegar que Mariana estava sofrendo convulsões. Contudo, no local, os investigadores observaram sinais de esganadura na vítima, o que, depois, foi confirmado em exame. Também foi constatado que a jovem foi estuprada.

Mariana foi velada e sepultada em Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará.