Irmãos morrem pela mesma doença, no mesmo dia e em mesmo hospital no sertão da Paraíba

Acometidos pelo câncer, os irmãos Francisco Antunes Sobrinho, 52, e Eduardo Antunes da Silveira, 38, morreram no último sábado (19). Os dois estavam internados no Hospital Regional de Sousa e moravam em Santa Cruz, no sertão paraibano. Um dos irmãos realizava quimioterapia em Fortaleza.

As informações são do Uol. Conforme boletim médico, Eduardo foi o primeiro a morrer, às 0h40. Já Francisco passou mal durante o sábado, após saber da morte de Eduardo e foi levado ao mesmo hospital. Enquanto o corpo do primeiro irmão ainda não era liberado, Francisco foi hospitalizado e morreu às 23h.

"Eles eram próximos, tinham uma relação normal de irmãos, eram unidos. Ambos lutavam há mais de dois anos contra a doença. A família ficou arrasada [com as duas mortes em seguida]. Ainda estamos [arrasados], na verdade", disse João Antunes Neto, outro irmão das vítimas.

Enterros em João Pessoa e Fortaleza

Ainda segundo o hospital, os irmãos "faleceram de neoplasia [câncer]". Francisco tratava de um câncer no intestino e Eduardo tinha tumores no fígado e no reto. Francisco realizava o tratamento em João Pessoa e Eduardo em Fortaleza.

Eduardo foi sepultado no sábado, e Francisco foi sepultado no domingo (20). Eduardo ainda deixou três filhos. A Prefeitura de Santa Cruz decretou luto oficial. Eles tinham cinco irmãos, além dos pais vivos.