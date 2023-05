Influencer morre a tiros em João Pessoa, aos 24 anos

O influenciador digital Talyson Batista de Sousa, 24, foi morto a tiros na tarde de domingo (28), em João Pessoa, na Paraíba. Conforme a Polícia, duas pessoas em uma moto se aproximaram do jovem e dispararam contra ele.

As informações são do g1. O influenciador foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no bairro Cristo Redentor, mas morreu no local. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.

O influenciador acumulava cerca de 23 mil seguidores, realizava vídeos de humor e era conhecido como "Eu da Quebrada". A Polícia seguirá as investigações para identificar a motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.