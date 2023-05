Marília Mendonça é homenageada no casamento do ex-noivo, na Paraíba

A cantora Marília Mendonça foi homenageada, na noite dessa quarta-feira (10), no casamento de ex-noivo, Yugnir Ângelo, com a influenciadora digital Mirela Janis, que aconteceu em João Pessoa. Felipe Araújo cantou a música “De quem é a culpa?” no palco do evento, enquanto fotos de Marília, que morreu em 2021, apareciam no telão.

Marília e Yugnir, que é empresário, começaram a namorar em 2015, noivaram em 2016, mas terminaram o relacionamento em 2019. O casal chegou até a participar do reality Power Couple Brasil 5.

Quando a artista faleceu, em um acidente de avião, ele prestou uma homenagem à ex na internet. “Agradeço por ter sido presenteado com a chance de partilhar uma parcela da minha vida com você! A morte é apenas uma passagem para o outro lado. Descanse em paz”, escreveu na época.

Luxo

O casamento de Yugnir e Mirela foi marcado pelo luxo. A festa contou com bolo de seis andares, decoração avaliada em R$ 2 milhões e shows de Felipe Araújo, Wesley Safadão e Felipe Amorim.