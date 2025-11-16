CEO de rede de óticas sofre mal súbito e morre em corrida de rua

O CEO da Ótica Personallité, José da Silva Nogueira Netto, de 48 anos, faleceu neste domingo (16) durante uma corrida de rua na cidade de João Pessoa, na Paraíba. O empresário tinha negócios no estado onde faleceu e também no Ceará.

Em nota, a filial da Ótica Personallité localizada em Fortaleza comunicou o falecimento e prestou solidariedade à família.

"Netto foi muito mais do que um líder. Foi inspiração, visão e humanidade. Seu comprometimento, sua ética e sua paixão por transformar vidas através do cuidado com a saúde visual marcaram profundamente a história da Personallité e de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado", destaca o texto.

"Hoje, nos unimos em solidariedade à sua família, amigos e a todos que compartilham deste momento de dor. Sentiremos sua falta, mas seguiremos honrando seu legado com o mesmo amor, responsabilidade e excelência que ele sempre defendeu", completa a nota.

Mal súbito

De acordo com uma nota divulgada pela organização do evento, o empresário era um atleta experiente. Ele já havia participado de maratonas de 42 km e era um corredor regular do percurso de 21 km.

"O corredor (...) apresentou um quadro de mal súbito e foi prontamente atendido pelas equipes médicas do evento, que iniciaram os protocolos de emergência no local e realizaram todos os procedimentos cabíveis por cerca de uma hora. Porém, infelizmente, ele não resistiu", informou a organização da Meia Maratona de João Pessoa.

"A estrutura médica da prova atende às exigências dos órgãos reguladores e conta com duas bases médicas, seis ambulâncias (três UTIs móveis e três unidades de suporte básico), além de equipes de saúde treinadas distribuídas estrategicamente por todo o percurso", acrescenta a nota.

De acordo com o relato de outros atletas que faziam a prova, Nogueira Netto estava a poucos metros de concluir o percurso de 21 km.