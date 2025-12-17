Carta de Natal revela sonhos de Vaqueirinho, jovem morto por leoa

A última carta de Natal escrita por Gerson de Melo Machado, conhecido como Vaqueirinho, voltou a comover após a morte do jovem, de 19 anos, atacado por uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa.

O texto foi compartilhado nas redes sociais pela conselheira tutelar Verônica Oliveira e revela pedidos simples, marcados pela falta de afeto e pelas dificuldades vividas desde a infância.

Diagnosticado tardiamente com esquizofrenia, Gerson teve uma trajetória atravessada por abandono, pobreza e sucessivas internações. Na carta, intitulada “Desejo do Coração”, ele expressa vontades que nunca conseguiu realizar. “Eu queria ter uma felicidade que eu nunca tive, mas, como Deus é maior, um dia irei ter. Eu queria ter visita da minha mãe para ter carinho e amor”, escreveu.

A mãe do jovem, que também tem esquizofrenia, perdeu o poder familiar dos cinco filhos. Enquanto os irmãos foram adotados, Gerson passou por instituições e medidas socioeducativas. Ao longo da adolescência, foi apreendido 10 vezes e preso outras seis já na vida adulta, por casos como furtos e danos.

Sonhos de Vaqueirinho

No texto, ele ainda relata o desejo de trabalhar como policial, agente florestal ou veterinário. Também agradece pelo apoio recebido de profissionais durante o período em que esteve privado de liberdade.

Segundo Verônica, a carta foi publicada originalmente em um grupo de estudos por uma professora do Centro Educacional do Adolescente (CEA), onde Gerson ficou internado.

“É a última carta, do último Natal de Gerson quando ainda era adolescente. A carta tinha o tema ‘Desejo do Coração’ e os internos puderam colocar seus desejos. Gerson não desejou nada material, não desejou nada impossível, mas parece que a vida dele foi feita de impossibilidades. Como doeu ler essa carta cheia de significados e recados. Espero que aqueles que jogaram Gerson na ‘Cova dos Leões’ leiam e consigam dormir”, afirmou a conselheira.

No fim da carta, Gerson desejou boas festas antes de assinar o próprio nome: “Eu desejo a todos um feliz Natal e um próspero ano novo”.

Parque reabre com novas regras

Fechado desde 30 de novembro, quando ocorreu a morte do jovem, o Parque da Bica anunciou a reabertura para esta quinta-feira (18). A administração informou que o período de suspensão das visitas serviu para uma revisão completa das estruturas, protocolos e rotinas de segurança.

A retomada será parcial, com controle de acesso, limite de visitantes, reforço de vigilância e novas sinalizações.

A leoa Leona seguirá um protocolo específico, com monitoramento contínuo e critérios técnicos para abertura ou fechamento da área. O secretário municipal de Meio Ambiente, Welison Silveira, afirmou que a volta das atividades será acompanhada de perto para observar a reação dos animais. “Ela com certeza vai ser um animal bastante visitado”, disse.

Entre as novas medidas estão a proibição de balões, restrição ao uso de flash e celulares em áreas sensíveis, além do reforço das telas de proteção, cercamento do entorno e aumento do efetivo da Guarda Civil Metropolitana. O parque também passará a contar com câmeras que usam inteligência artificial.

“Essas câmeras [...] monitoram comportamentos suspeitos, faces com mandados de busca e apreensão. Então, pessoas em situação suspeita serão identificadas pela inteligência artificial para evitar, inclusive, casos de furtos” afirmou Silveira ao jornal O Globo.

A Prefeitura informou ainda que as equipes foram treinadas para identificar pessoas em vulnerabilidade psíquica e fazer o encaminhamento adequado à rede de saúde. Uma portaria publicada no Diário Oficial estabelece regras mais rígidas para o acesso aos recintos dos animais, restrito a funcionários autorizados e pessoas previamente identificadas.

A Polícia Civil da Paraíba investiga o caso. Segundo a delegada Josenise de Andrade, responsável pelas primeiras apurações, a morte foi, a princípio, uma “fatalidade”.