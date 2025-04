Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta quarta-feira (9), próximo ao aeroclube de São José da Mata, em Campina Grande, na Paraíba. Conforme o Corpo de Bombeiros, o piloto e o mecânico estavam na aeronave, mas sobreviveram à queda. No entanto, ficaram feridos e foram levados ao Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes. As informações são do g1.

A caminho da unidade de saúde, eles estavam conscientes e orientados, sendo identificados com 33 e 65 anos. Ambos realizaram procedimentos médicos de emergência e estão com quadro estável de saúde.

A causa do acidente ainda não foi identificada, porém, a aeronave está com registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) regularizado. Ela pertence a uma universidade particular de Campina Grande.

A área foi isolada pelo Corpo dos Bombeiros devido ao risco de incêndio.

Voos de instrução

Em nota ao g1, a universidade dona do avião, que não teve o nome divulgado pela imprensa local, detalhou que a aeronave não fazia voos de instrução e que não possui relação com o curso prático de aviação oferecido pela instituição.

A universidade revelou que um problema no monomotor foi identificado pelo piloto depois da decolagem e que foi preciso realizar um "pouso forçado".

O avião é de um modelo Cessna 150H, fabricado em 1968, tendo registro em situação normal.

