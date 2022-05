Criança de 5 anos é flagrada usando vape no Mato Grosso do Sul

Imagens de uma criança de 5 anos fumando um cigarro eletrônico, também conhecido como "vape", são investigadas pelo Conselho Tutelar em Ponta Porã (MS). No vídeo, a menina é incentivada a fumar por uma jovem mais velha, que questiona a garota sobre quem a ensinou a fumar. A criança, então, suga o equipamento, solta fumaça pela boca e responde: "minha mãe", ao lado de outra menina. As imagens foram publicadas no perfil de uma adolescente em uma rede social e chegaram à Guarda Municipal de Fronteira (GCMFron), apontou o portal G1. Ainda segundo a publicação, a mãe da menina foi identificada e deve prestar esclarecimentos.

