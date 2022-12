Um avião agrícola caiu, em Bom Jesus de Goiás, nesta segunda-feira (19). Segundo o delegado Juliano Campestrini, o piloto morreu. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um homem jogando água na aeronave caída no chão. O acidente aconteceu por volta de 6h50. A Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga o caso. As informações são do portal de notícias G1.