Vídeo mostra jacarés nadando em ruas alagadas por chuva no Rio de Janeiro

Após as fortes chuvas registradas neste fim de semana na cidade do Rio de Janeiro, moradores de diversas regiões da capital fluminense flagraram jacarés nadando nas ruas alagadas. As informações são do Metrópoles.

Os registros publicados nas redes sociais mostram os animais em Sargento Roncale, localizado em Belford Roxo, na baixada fluminense. Eles também foram flagrados em Rio das Pedras, na zona oeste carioca, e também no Estácio, no centro do Rio.

O estado do Rio de Janeiro sofre com as tempestades desde a noite da última sexta-feira (1º). Os intensos temporais causaram a morte de 16 pessoas, sendo sete em Paraty, oito em Angra dos Reis e uma em Mesquita.

Jacaré no Estácio pic.twitter.com/AwCH4fPGYc — Alerta Rio 24 Horas (@alertario24hrs) April 2, 2022

Só em Nova Iguaçu que você ver jacaré na rua kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/4fzLgd810o — Nego Drama ★彡 (@djalexz22) April 2, 2022