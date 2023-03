Vereador Juninho do Jacareí é preso acusado de matar a tiros jovem suspeito de tráfico no RJ

O vereador de Mangaratiba Nielson Kopke, da Costa Verde Fluminense, foi preso por homicídio e tentativa de homicídio na manhã desta quarta (15) no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o político, conhecido como Juninho de Jacareí (DEM), atirou ao menos dez vezes contra um jovem que vendia drogas em uma praça da cidade, no último dia 15 de fevereiro.

Outro jovem foi baleado no local, mas sobreviveu aos disparos. Investigações apontam que as vítimas teriam discutido com o parlamentar por conta da implantação do tráfico de drogas na região, considerada curral político de Kopke.

Legenda: Crime foi flagrado pelas câmeras de segurança nas redondezas do local do crime Foto: reprodução

O caso, então, seria mais antigo, segundo informações do inquérito policial. Após ameaças recíprocas, Juninho de Jacareí passou de carro no local por volta das 23h50 daquele dia, na Praça Amendoeira, em Conceição de Jacareí. Por lá, ele atirou contra Marcos Vinícius Antônio Mendonça, de 19 anos, que morreu na hora, e Leandro Honório Longuinho, de 25, socorrido com vida.

Jovem morto

Marcos Vinícius possuía passagens como adolescente infrator por fatos análogos ao tráfico de drogas, associação para o tráfico, desobediência, resistência e roubo.

O delegado Daniel Rosa, responsável pelo caso e titular da 165ª DP (Mangaratiba), informou que as câmeras de segurança nas proximidades do local flagraram o crime.

"Qualquer tentativa de se fazer justiça com as próprias mãos é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro e será punida", pontuou Daniel Rosa, em posicionamento ao jornal O Globo.

Em depoimento, sem negar o crime, Juninho de Jacareí afirmou que tem sido vítima de perseguição política. Agora, ele será encaminhado ao sistema prisional do Rio e a apuração deve buscar se outras pessoas estão envolvidas no ocorrido.