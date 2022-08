Turista é encontrada após 24 horas desaparecida na Chapada dos Veadeiros: 'me desliguei de mim'

Uma turista de 44 anos foi encontrada após ficar desaparecida após cerca de 24 horas na Chapada dos Veadeiros, no entorno do Distrito do Federal (DF). Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiro na região da Cachoeira dos Anjos e Arcanjos, em Alto Paraíso de Goiás, nesta segunda-feira (29).

Simone de Carvalho dos Santos foi para Alto Paraíso passar as férias e resolveu conhecer a cachoeira com três amigas. Ela se descuidou das amigas, conforme relatou.

"Descuidei, porque eu não vim preparada para trilha. Vim com sacolinha de plástico, sem água, deixei água na bolsa das amigas, mas a trilha é simples, tranquila, com sinalizações", comentou.

'Apagão'

A mineira de Belo Horizonte conta que se separou por um breve momento para observar a paisagem e conta que quando percebeu já era tarde demais.

"Eu iria primeiro à cachoeira. Estava a 500 metros, porém, não sei o que aconteceu. Tive sensação de apagão. Fui andando, não sei o que houve e, em algum momento, me desliguei de mim. Na hora que vi, estava no meio da mata fechada e completamente perdida", contou.

Em imagens divulgadas pelos bombeiros, Simone aparenta estava saudável. Ela relatou que conseguiu ficar com um outro grupo de pessoas, mas também se perdeu. Ela fez um vídeo contando a situação e agradeceu ao Corpo de Bombeiros.