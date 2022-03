Trote na UFPR: estudantes apresentam queimaduras após recepção em Palotina

Cerca de 20 estudante apresentaram queimaduras após participar de um trote de recepção de calouros, nessa quarta-feira (30), realizado pelos veteranos do curso de veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR), campus de Palotina. A Polícia Civil investiga o caso, conforme o portal G1.

Segundo o delegado Pedro Lucena, responsável pela averiguação do episódio, os universitários usaram produtos não identificados na pele das vítimas. Três suspeitos foram identificados.

O Hospital Municipal de Palotina, local para onde foram levados os alunos feridos, informou que eles tiveram queimaduras de 1° e 2° grau. Uma das estudantes, conforme a instituição, chegou a inalar o produto e desmaiou.

Dos 21 calouros encaminhados à unidade de saúde, 20 foram liberados ainda na noite de quarta-feira. A jovem que inspirou a substância ficou em observação, mas teve alta na manhã desta quinta (31).

O que foi usado no trote de Palotina

Segundo a Polícia, o produto utilizado na pele dos calouros estava em garrafas de creolina — desinfetante e germicida que, segundo a Eurofarma, não deve ser usados em humanos ou animais.

O fabricante da substância informa ainda na embalagem que o produto é direcionado para combate a bactérias e a fungos em instalações rurais, como granjas, estábulos etc. Nas instruções de uso, é explicitado que humanos não devem ter contato tópico, através da pele ou dos olhos, ingerir ou inalar a substância.

As autoridades ainda não divulgaram se o produto no interior das embalagens realmente era o desinfetante. O delegado acredita que, além da Creolina, outro produto químico também tenha sido usado na ação.

Como foi o trote da UFPR

Conforme o delegado, as vítimas registraram um boletim de ocorrência, em que relataram que, inicialmente, foram instruídas a pedir dinheiro pelas ruas de Palotina.

Em seguida, o grupo foi levado para um terreno baldio, onde os calouros foram obrigados a ficarem de joelho enquanto o produto supostamente tóxico foi jogado sobre eles.

O que diz a UFPR

Em nota, divulgada nesta quinta-feira, a UFPR informou que o setor responsável pelo campus de Palotina abriu um processo de apuração de responsabilidade sobre o trote que resultou em queimaduras nos calouros.

"Ressalto que a UFPR está indignada e que tomaremos rigorosas e imediatas medidas de apuração de responsabilidades, na medida que temos tolerância zero com relação ao trote violento e todas as demais formas de violência física, verbal ou mesmo simbólica”, frisou o reitor da instituição federal, Ricardo Marcelo Fonseca.

Leia o comunicado na íntegra:

A Universidade Federal do Paraná adota a posição institucional do trote sem violência, na conscientização dos alunos de que a recepção aos calouros deve ser um momento de alegria e integração com os veteranos. A UFPR não tolera nenhum tipo de violência e o episódio infeliz envolvendo calouros em Palotina é um caso isolado. A direção do Setor Palotina já abriu o processo de apuração de responsabilidade sobre esta ação de trote violento que resultou em queimaduras nos calouros.

O Reitor Ricardo Marcelo Fonseca enfatiza: “em primeiro lugar me solidarizo com os calouros e suas famílias, que deveriam estar em um momento de comemoração, alegria e não de dor. Porém, ressalto que a UFPR está indignada e que tomaremos rigorosas e imediatas medidas de apuração de responsabilidades, na medida que temos tolerância zero com relação ao trote violento e todas as demais formas de violência física, verbal ou mesmo simbólica”.

O estudante ou membro da comunidade que presenciar qualquer ato violento, discriminatório ou constrangedor com relação à recepção dos calouros pode realizar denúncia pelo telefone 41-984021131 ou por meio dos endereços de e-mail alertatrote@ufpr.br e acolhe.sipad@ufpr.br