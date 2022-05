Totens são hackeados e exibem pornografia no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

O totens digitais — televisores verticais utilizados para exibição de publicidade ou para serviços de autoatendimento — do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foram hackeados, na manhã desta sexta-feira (27). Os invasores substituíram as propagandas por filmes pornográficos.

Em entrevista ao G1, a funcionário de uma loja relatou que os passageiros foram surpreendidos pelo ataque. "Muitas pessoas pararam para ver o que estava acontecendo. Ficaram rindo, fazendo fotos e vídeos do que estava passando”, disse.

Em seguida, contou, uma equipe grande de segurança desligou os equipamentos.

Em nota ao portal, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que os painéis hackeados são de uma empresa de publicidade e não têm relação com o sistema de voos.

Os monitores foram desligados até que a companhia resolva o problema.

“Ao tomar conhecimento da publicação indevida em um dos monitores publicitários do Aeroporto Santos Dumont, a Infraero tomou as medidas legais cabíveis, com registro de boletim de ocorrência e comunicação à Polícia Federal, bem como a notificação da empresa terceirizada responsável pela sua gestão para tomar providências quanto à segurança das informações veiculadas em totens de mídia”, garantiu, em nota.

“Ressaltamos que o conteúdo exibido nos monitores de mídia é de responsabilidade das empresas exploradoras de publicidade, que utilizam redes lógicas e sistemas próprios de divulgação, não tendo qualquer relação com o sistema de informação de voos da Infraero”, enfatizou.

Nas redes sociais, o episódio repercutiu.

