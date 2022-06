Tiroteio em shopping de luxo: relatos de pânico e correria de quem presenciou crime no RJ

Confusão e morte na noite deste sábado (25) no Rio de Janeiro. Uma troca de tiros no Village Mall, shopping de luxo localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, deixou uma pessoa morta. Segundo a Polícia Civil, o homem era segurança do centro comercial.

O confronto ocorreu por volta das 18h, conforme testemunhas. O motivo seria uma tentativa de assalto a uma joalheria no centro comercial. Agentes da 16ªDP (Barra da Tijuca) e do Batalhão de Operações Especiais estiveram no local. Doze assaltantes em seis motos realizaram a ação criminosa. Todos estavam armados com pistolas. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

Grandes instantes de pânico foram relatados por clientes do complexo nas redes sociais. "O Village Mall é o último local no RJ que eu iria esperar um tiroteio. Tá feia a coisa", comentou um usuário. Um turista estrangeiro da Holanda também relatou o ocorrido. "Esse foi meu primeiro dia no Brasil. Fiquei muito assustado. Nunca tinha visto isso na Europa".

Outro cliente detalhou: "Um momento muito intenso. Eu estava aguardando a minha mulher que estava saindo do trabalho, quando eles passaram na minha frente, cada um com arma de fogo na mão. Foi quando a gente saiu e teve muito tiroteio. Eu sai pra tentar me defender. E quando eu voltei eu vi que eles tinham levado a minha moto".

Legenda: Policiais chegam ao local para averiguar o fato Foto: Reprodução

Ainda durante a fuga dos criminosos, uma funcionária chegou a ser feita de refém, mas foi solta na sequência. Eles também roubaram a moto de um cliente do shopping. Segundo relatos, foram disparados até 30 tiros dentro e fora do shopping.

Posicionamento do shopping

Em nota, a administração do centro comercial lamentou o ocorrido na mesma tarde do ocorrido. "O shopping informa que colabora com as autoridades competentes para esclarecimento dos fatos".

Legenda: Doze homens armados com pistolas causaram momentos de terror no shopping Foto: Reprodução

O Village Mall é um shopping de luxo localizado na Barra da Tijuca. Inaugurado em dezembro de 2012, possui mais de 90 lojas, entre grifes internacionais e grandes nomes do varejo nacional. O projeto arquitetônico inclui vidros e iluminação natural, além de grandes colunas.

