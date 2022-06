Tiroteio em shopping de luxo do Rio de Janeiro deixa um segurança morto

Uma troca de tiros em Village Mall, shopping de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, resultou na morte de um segurança. O caso aconteceu neste sábado, aproximadamente às 18h, em meio a uma tentativa de assalto a uma joalheria. As informações são do g1.

Fontes policiais apontaram dois mortos inicialmente, mas depois corrigiram para apenas um óbito. No local, uma funcionária foi feita de refém durante a fuga da ação que teve participação de 19 suspeitos armados com pistolas e outras armas de cano longo.

Após entrar no Shopping, o grupo tentou assaltar o estabelecimento no centro comercial e pelo menos 30 tiros foram efetuados no local, apontaram testemunhas.

A 16ª DP, localizada na Barra da Tijuca, e o Batalhão de Operações Especiais foram acionados e se dirigiram para o Village Mall.

Pânico no Shopping

Devido aos tiroteios, os clientes e funcionários do shopping ficaram em pânico e alguma lojas fecharam. Pessoas que presenciaram a cena relataram casos de correria e de pessoas presas dentro dos estabelecimentos.

"Grande movimentação, armamento pesado, muito tiro e correria", detalhou um internauta no Twitter. "O Village Mall é o último local no RJ que eu iria esperar um tiroteio. Tá feia a coisa", disse outro.

Ainda segundo o g1, o Village Mall se configura como um shopping de luxo do Rio de Janeiro, que teve inauguração em dezembro de 2012. O espaço conta com mais 90 lojas, entre grifes internacionais e grandes nomes do varejo nacional.

