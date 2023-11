Thiago Brennand é condenado a 1 ano e oito meses de prisão por agredir mulher em academia

O empresário Thiago Brennand foi condenado a um ano e oito meses de prisão, em regime semiaberto, pela agressão a uma mulher em uma academia de luxo em São Paulo. O caso ocorreu em agosto do ano passado, mas a decisão foi concedida nesta quarta-feira (1) pelo Tribunal de Justiça de SP.

Além disso, a Justiça negou o pedido de revogação da prisão preventiva, condenando também o empresário ao pagamento de uma indenização civil à vítima no valor de R$ 50 mil.

Prisão

Enquanto isso, Thiago Brennand está preso desde abril, quando foi extraditado ao Brasil, e responde a acusações de estupro, sequestro, cárcere privado e corrupção de menores.

Em decisão anterior, o empresário foi condenado em outubro, pela 2ª Vara de Porto Feliz (SP), para o cumprimento de 10 anos e seis meses de prisão pelo crime de estupro a uma modelo americana.

Na sentença, proferida pelo juiz Israel Salu, com imposição de multa de R$ 50 mil a ser paga à vítima como indenização por danos morais. Inicialmente, o Ministério Público requeria R$ 1 milhão como reparação de danos, segundo decisão obtida pelo jornal O Globo.

O processo citava as acusações de estupro e violência física a uma modelo norte-americana, namorada do empresário em 2021. O relacionamento durou três meses, mas as agressões só ocorreram quando ela visitou uma fazenda de Brennand com o objetivo de comprar um cavalo.