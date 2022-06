Terremoto de magnitude 6,5 atinge o Acre

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o estado do Acre, na região da fronteira entre o Peru e o Brasil na noite desta terça-feira (7), segundo informações do G1.

Conforme o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM), o tremor ocorreu por volta de 22h no horário de Brasília, a uma profundidade de 616 km e a cerca de 111 km da cidade de Tarauacá.

Conforme o site ac24horas, um segundo terremoto, réplica do tremor principal e com magnitude de 4,8 foi registrado às 22h53, no horário de Brasília. Esse tremor ocorreu a 603 quilômetros de profundidade.