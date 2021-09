Tempestade de areia arrasta avião em pista do aeroporto de Ribeirão Preto; veja vídeo

Os ventos fortes provocados pela tempestade de areia que atingiu o interior de São Paulo, no domingo (26), conseguiram virar uma aeronave da companhia Azul, que estava estacionada no pátio do Aeroporto Estadual Dr. Leite Lopes, em Ribeirão Preto.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar o avião ATR 72-600 sendo virado pela força do fenômeno que atingiu a região. No vídeo, também é possível conferir que outros objetos que estavam na pistam voam.

Conforme informações da plataforma RadarBox, a aeronave chegou às 14h53, em um voo que vinha da cidade paulista de Campinas (SP). Ventos de 18km/h, chegando ao um pico de 55km/h após as 18h e rajadas de até 92km/h foram registradas. Segundo relatos nas redes sociais, a nuvem de poeira se formou a partir das 15h30.

Tempestade de areia

O professor Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE/USP), Pedro Cortês, explicou ao portal Uol que o fenômeno que assustou os moradores da região se formou devido à combinação de "solo muito ressecado, sem umidade que retenha essa poeira na superfície e, quando vem a chuva, o vento tem poder de levantar essa poeira, porque tem circulação vertical intensa".

Ainda à publicação, a Azul confirmou o ocorrido e informou que o avião estava parado no pátio do aeroporto. "A companhia ressalta que não houve feridos e que, logo após o ocorrido, a aeronave foi inspecionada pela área de manutenção", declarou em nota.