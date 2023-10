Tatuador Diabão relata 'sensação fantasma' após remover dois dedos da mão

Michel Praddo, também conhecido como Diabão, realizou mais um procedimento sinistro no corpo em seu projeto nomeado "Las Garras". O objetivo do tatuador, de Praia Grande (SP), é transformar as mãos em membros "não-humanos". As informações são do g1.

Em julho, Diabão já havia retirado o anelar da mão esquerda. Agora, ele se submeteu à retirada do mindinho e da segunda falange do anelar, ambos da mão direita.

Em conversa com o g1, ele disse estar "muito satisfeito" com o procedimento. "Estava com muita vontade de me modificar", disse ele. "Tenho três amores: meu trabalho, meus treinos de musculação e a modificação corporal. Eu estava cuidando dos dois primeiros, mas deixando a minha transformação de lado", revelou o tatuador.

Diabão também relatou ter sentido uma "sensação fantasma" com a retirada dos dedos e disse já estar adaptado às mudanças. "No início foi bem difícil, mas não demorou muito para voltar a tatuar quase normalmente", comentou. "Às vezes tenho dores e a sensação 'fantasma' [causada pela falta dos dedos], que me deixa ainda confuso tanto para trabalhar quanto para outros afazeres".

Praddo informou que planeja fazer a "garra" apenas na mão esquerda, tendo em vista que segura a máquina para tatuagem com a mão direita.

Próximos passos

Ainda na conversa, o tatuador contou já ter planejado os próximos passos para "Las Garras": ele quer fazer uma "bifurcação" nas duas mãos, entre o dedo médio e o anelar. Diabão não revelou quando irá realizar os procedimentos.

Confira as modificações corporais de 'Diabão':

Implantes de silicone

Escarnificações (técnica de modificação corporal que consiste em cortes superficiais na pele)

Implantes transdermais

Uma remoção do nariz

Uma remoção da orelha

Uma remoção do mamilo

Uma remoção do dedo anelar

Junção do dedo médio com o indicador

Uma remoção do umbigo

Uma eyeball tattoo (tatuagem no olho)

Língua bifurcada

Língua tatuada

Uma bifurcação das laterais da boca

Um implante dentário cromo

Uma lipoaspiração

Uma abdominoplastia

A esposa do Diabão, Carol Prado, também passa por modificações corporais para se assemelhar à "Mulher Demônia". O casal está junto há mais de 10 anos e compartilha o amor pelas transformações.

Carol também tem grande parte do corpo tatuado, inclusive os olhos, e implantes de chifres na testa.