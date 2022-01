Sumida por 45 dias após ser perdida em conexão aérea, cachorra Pandora é devolvida ao dono

As buscas pela cachorra Pandora terminaram. Após 45 dias sumida, a cadela foi devolvida a seu tutor, o garçom Reinaldo Júnior.

O animal havia sido perdido no dia 15 de dezembro, durante conexão aérea no aeroporto de Guarulhos. Desde então, o tutor fazia campanhas nas redes sociais e cobrava à Gol e ao GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, providências sobre o caso.

Reinaldo e Pandora são de Recife (PE) e viajavam para Navegantes, em Santa Catarina. O voo fez uma conexão em São Paulo, onde o animal se perdeu.

Após o reencontro, o garçom publicou nas redes sociais se dizendo "sem palavras". ""Achei minha filha. Tem muito o que falar, não. Acharam ela. Tenho palavras agora não", disse em vídeo.

Com informações do G1.

"Gol, cadê a Pandora?"

Ativistas em prol dos direitos dos animais fizeram manifestação no último dia 15 no aeroporto de Guarulhos, quando o desaparecimento completou um mês. O ato pedia melhores condições no trato de animais de estimação durante os voos.

Para transportar Pandora, Reinaldo pagou R$ 850 pela passagem e R$ 650 pela caixa obrigatória para o transporte. Não se sabe como a cadela escapou da caixa.

Imagens obtidas pelo garçom por meio da Polícia Civil mostram Pandora correndo pela pista e Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo. No ano passado, a Gol informou em nota que "nunca deixou de procurar Pandora", apesar de ter dito no dia 21 de dezembro que as buscas haviam cessado após uma grande chuva que teria apagado os rastros para cães farejadores.