Sucuri gigante entra em rio após tomar banho de sol no Mato Grosso do Sul; veja vídeo

Domingo Luciano Filho, 63, guia de turismo no Mato Grosso do Sul, flagrou uma sucuri gigante enquanto descia o rio Ivinhema, em Angélica (MS). O registro chegou a ser publicado nas redes sociais, na quarta-feira (15).

Segundo o guia, cobras e capivaras chamam atenção de quem passa na região em embarcações. Ele até já viu algumas serpentes se alimentado de outros animais. Domingo conta que a sucuri do vídeo deveria ter mais de 7 metros.

Raphael William Ponte Neres (CRMV-MT 6582), médico veterinário formado pela Universidade Federal do Ceará (Uece), em residência em medicina de animais selvagens e exóticos no Hospital Veterinário Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), explica que o banho de sol das serpentes pode acontecer para facilitar processos digestórios.

"A questão do sol está relacionada com a temperatura. Quando o animal, normalmente, precisa fazer alguma digestão. Com o clima mais frio, o processo digestório fica comprometido e a presa pode demorar dias para ser digerida. O banho de sol serve pra aumentar a temperatura e fazer com que a digestão acelere, além de facilitar a produção de vitamina D e evitar doenças osteometabólicas", explicou o profissional.