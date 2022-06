Homem captura sucuri de mais de 2 metros na varanda de casa em Bonito; veja vídeo

Um homem, de 33 anos, capturou uma sucuri-amarela de mais de 2 metros, na sexta-feira (10), após encontrar o animal silvestre na varada da própria casa em Bonito, Mato Grosso do Sul. A cobra foi entregue à Polícia Militar Ambiental (PMA).

Segundo informações da corporação, o rapaz relatou que a cobra chegou a abater dois frangos da propriedade para se alimentar.

O morador capturou a serpente, a colocou em uma caixa de isopor e a levou ao quartel da PMA. A equipe recebeu o animal, o colocou em uma caixa de contenção e orientou ao homem sobre os riscos da atitude e que ele deveria ter acionado os órgãos públicos.

Conforme a Polícia, a sucuri estava sadia, sendo solta em uma área de manancial e vegetação distante da cidade.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste