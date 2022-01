Sucuri gigante é encontrada por lutadores de MMA durante passeio em cachoeira; veja vídeo

Durante passeio de cachoeira, um guia que acompanhava atletas lutadores de MMA flagrou uma sucuri gigante "tomando sol" no Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú, na região de Costa Rica (MS), a 327 quilômetros de Campo Grande.

O animal media cerca de 8 metros e estava em meio à queda d'água, segundo o fotógrafo Nildo Campos, de 41 anos.

Tomando sol

"Estávamos realizando um passeio com oito atletas para eles conhecerem a região, durante uma selfie com o grupo notei que tinha uma sucuri gigante tomando sol na cachoeira. Acho que, provavelmente, ela tinha feito uma refeição há pouco tempo e estava no momento de descanso", disse Nildo em entrevista ao portal G1.

Leia mais País Idoso é atacado por cobra sucuri e salvo por moradores com serrote no Pará

Ainda de acordo com o guia, todas as filmagens foram feitas de uma distância segura para não perturbar as sucuris e sempre de forma a respeitar o espaço dos animais.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil