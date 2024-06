Sucuri e jacaré travam briga por mais de duas horas em rio do Pantanal; veja vídeo

O guia turístico, Branco Arruda, gravou um momento peculiar, nessa sexta-feira (31). Nas imagens compartilhadas por ele em suas redes sociais, uma sucuri e um jacaré aparecem brigando no rio do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do g1, o profissional presenciou o ataque por volta das 15h20 e duas horas após voltar ao local, os animais ainda brigavam.

Jacarés são predadores das sucuris. Já as cobras são predadoras de filhotes de jacarés. Os dois animais são muito difíceis de morrer e, por isso, um embate entre eles pode durar horas, explicou o biológo Henrique Abrahão Charles, ao g1.