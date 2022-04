Sobe para 10 o número de mortos em deslizamento de terra em Angra dos Reis

A Defesa Civil do Rio de Janeiro confirmou o resgate de mais dois corpos no deslizamento de terra em Angra dos Reis, na madrugada desta segunda-feira (4). Com isso, subiu para 10 o número de vítimas na queda de barreira no bairro Monsuaba.

Rosa Maria da Silva, de 40 anos foi a única vítima que teve a identidade confirmada até agora no Instituto Médico Legal (IML). Os demais são mais três adultos e quatro crianças. Ainda não há informações oficiais sobre os dois óbitos restantes.

Conforme a comunidade, ao menos quatro pessoas ainda podem estar soterradas, mas oficialmente apenas um morador é considerado desaparecido.

Desabrigados

Cerca de 300 moradores estão abrigados em pontos de apoio disponibilizados pela Prefeitura de Angra, que também suspendeu as aulas na rede municipal nesta segunda-feira (4) para dar lugar às vítimas das fortes chuvas.

Os abrigos mais ocupados são a Escola Municipal Raúl Pompeia, no bairro Monsuaba, com 220 pessoas, e a Escola Municipal Frei Bernardo, no Parque Mambucaba, que recebe 81 moradores.

Somando as mortes em Angra dos Reis, o estado do Rio de Janeiro contabiliza 18 óbitos. Desse número, sete vítimas são de Paraty, onde uma mulher foi soterrada com seis filhos. A última vítima é um advogado que morreu eletrocutado ao tentar ajudar uma pessoa.