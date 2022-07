Situação da Varíola dos macacos no Brasil é preocupante, alerta OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou nesta terça-feira (26) para a cenário de varíola dos macacos (monkeypox) no Brasil. A líder técnica da entidade para a doença, Rosamund Lewis, disse que a situação do país é "muito preocupante". As informações são do G1.

"A situação no Brasil é preocupante. É importante que as autoridades também tomem conhecimento da emergência de saúde pública de interesse internacional e das recomendações temporárias e tomem as medidas adequadas", afirmou Lewis.

Até a semana passada, o Brasil tinha o oitavo maior número de casos da doença no mundo, com 592 infecções, conforme o monitoramento da OMS. Nesta segunda-feira (25), o Ministério da Saúde já contabilizava 696 casos.

A especialista da organização ainda apontou que os casos no país podem estar sendo subnotificados por falta de testagem. "O que é criticamente importante é o acesso aos testes, e talvez até o acesso ao teste não esteja disponível em todos os lugares", disse.

Emergência de Saúde Global

No último sábado (23), a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde global. Ao todo, mais de 16 mil casos da doença já foram confirmados em 75 países.

A decisão foi tomada diante do risco relativamente moderado no mundo e tem como objetivo melhorar a resposta internacional ao vírus.

A declaração de emergência de saúde global foi emitida pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Foi a primeira vez que ele adotou esse tipo de posicionamento mesmo sem consenso entre os membros do comitê de emergência da organização.

A classificação foi baseada em alguns elementos, entre eles:

Avanço rápido do vírus, de acordo com informações fornecidas pelos países - inclusive países que não o viram antes;

Cumprimento de critérios para que seja declarada uma emergência de saúde pública de interesse internacional;

A insuficiência de informações relevantes e evidências sobre a doença;

Risco para a saúde humana, disseminação internacional e o potencial de interferência no tráfego internacional de pessoas.

