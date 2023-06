Qual o significado de Corpus Christi? Entenda o feriado

O Dia de Corpus Christi é uma tradição especial para os católicos. Celebração acontece sempre em uma quinta-feira móvel. Neste ano, é lembrada neste 8 de junho. A data é um momento de fortalecimento da fé e tradição.

Conforme o padre Rafhael Maciel, presbítero da Arquidiocese de Fortaleza e professor na Faculdade Católica de Fortaleza, Corpus Christi vem do latim e significa Corpo de Cristo.

"Para os católicos, o significado do nome tem uma referência direta ao Corpo de Cristo presente nas espécies eucarísticas do pão e do vinho consagrados, transubstanciados em Corpo e Sangue de Cristo".