Saiba o que significa ser binário ou não-binário

Você sabe o que significa ser binário ou não-binário? Essas classificações de gênero estão se tornando cada vez mais comuns e reconhecidas.

Uma ação social promovida pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ), por exemplo, garantiu o direito de inclusão do gênero “não binárie” em certidões de nascimento do Rio.

O termo - com terminação neutra - engloba pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou com o gênero feminino.

Desde 2017, o Supremo Tribunal Federal orienta os cartórios a realizarem a requalificação civil sem ação judicial. Porém, isso não engloba os documentos dos não binários, obrigando essas pessoas a enfrentar uma longa espera do Judiciário para obter a alteração.

Mas, afinal, qual a diferença entre os termos binário ou não-binário? Confira, a seguir:

Gênero não-binário

A pessoa que se identifica com o gênero não-binário não se vê como mulher e nem como homem. Ela pode ser os dois, estar em algum lugar entre o feminino e o masculino ou completamente fora dessa curva, segundo glossário elaborado pela ONG estadunidense Aliança Gay e Lésbica Contra a Difamação (GLAAD, na sigla em inglês). Pode-se, portanto, definir a não-binariedade como um termo "guarda-chuva", por englobar diversas possibilidades de identificação.

A definição se encontra também no escopo do "gênero fluído", que significa uma pessoa que transita entre as duas identidades. Tal identificação pode ser expressa pelo desejo da pessoa de mudar os seus pronomes de tratamento, assim como a cantora Demi Lovato, que passou a querer se chamada pelos pronomes "they" e "them" (tradução de "eles" e "deles", termos neutros no inglês).

Gênero binário

Ao contrário do não-binário, aquele que se identifica com o gênero binário se vê como homem ou mulher, como alguém do sexo masculino ou feminino. É um tipo comum de sistemas de gênero.

Vale lembrar que identidade de gênero e orientação sexual não são a mesma coisa e são independentes uma da outra.

