Sacadas de prédio de 13 andares desabam em Belém, no Pará

Na manhã deste sábado (13), um estrondo chamou a atenção dos moradores do Edifício Cristo Rei, localizado na capital paraense. Sacadas da cobertura e do lado direito do prédio desabaram, mas não houve registros de feridos. As equipes da Guarda Civil estão investigando as causas do incidente.

Os moradores relataram que havia uma obra em andamento na cobertura para instalação de sistema de envidraçamento reiki. Contudo, a investigação ainda deve apontar as causas do desabamento. As informações são do g1.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, se solidarizou com os moradores e mobilizou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) para isolar a área. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas para o local.

A Defesa Civil Municipal também foi acionada para verificar as condições estruturais do edifício e se há algum outro risco de desabamento.

A energia elétrica da rua foi afetada e a concessionária Equatorial Pará suspendeu o fornecimento de maneira preventiva. Após a queda, o prédio começou a ser evacuado no início da tarde, mas ainda havia moradores dentro do edifício momentos depois do desabamento. A situação segue sendo acompanhada pelas autoridades locais.

Ainda segundo a prefeitura, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) deve isolar a área e orientou que condutores de veículos e pedestres evitem transitar pelo local enquanto ainda não há mais informações sobre o incidente.