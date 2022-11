Rodrigo Constantino expõe neto de Leilane Neubarth e jornalista responde: 'você é podre'

Rodrigo Constantino e Leilane Neubarth discutiram nas redes sociais após o comentarista da Jovem Pan expor o neto da jornalista da Globo News em publicação do Twitter. Em um print, ele borrou o rosto da criança, mas fez ataques pessoais à apresentadora.

No Twitter, Leilane havia compartilhado foto do neto com um boné do CPX, sigla utilizada para representar o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Constantino, então, usou a mesma rede social para divulgar a postagem de Leilane. "Vovó é uma esquerdista caviar irresponsável que não mede esforços para lacrar, mas eu prefiro esconder o rosto dessa pobre criança…", escreveu, recebendo críticas de usuários.

Não demorou para que Leilane visse a publicação e respondesse à provocação em tom de revolta. "Você é muito baixo! Eu achava que você era apenas fanático e grosseiro, mas você é podre!", rebateu a jornalista.

Apoio

Após a repercussão da discussão, jornalistas e famosos vieram a público em defesa de Leilane. Todos citaram uma espécie de "ódio gratuito" por conta das divergências políticas.

"Minha parceira e amiga Leilane Neubarth, todo o meu apoio a você. O histórico de quem te ataca é de ódio gratuito, irresponsabilidade e falta de credibilidade. Você é maior. Sempre", disse a jornalista Camila Bomfim.

Enquanto isso, o senador Randolffe Rodrigues também manifestou solidariedade. "Ao que parece, as cadelas do fascismo estão agitadas. A nova vítima é a jornalista Leilane Neubarth. Minha solidariedade total pelas ofensas vis e baixas, típicas dessa gente, como diria Cazuza, ‘careta e covarde'", afirmou.

