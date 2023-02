Rep Festival pode receber multa de R$ 12 milhões, segundo Procon

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RJ) abriu um processo sancionatório contra os organizadores do Rep Festival, nesta segunda-feira (13), e os responsáveis pelo evento podem ser multados em mais de R$ 12 milhões, segundo disse o órgão. As informações são do jornal O Globo.

O festival, que aconteceu em uma fazenda em Guaratiba, bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve seus shows suspensos no último fim de semana devido a forte chuva e por diversos transtornos e má organização no local. Os alvos do processo terão 15 dias para apresentar defesa, sob pena de multa.

A terceira edição do festival, definido como o "Rock in Rio do Rap", teve ingressos vendidos por até R$ 700, com a estimativa de receber 60 mil pessoas por dia. Na noite do sábado (11), no entanto, parte dos cantores e bandas que subiriam ao palco se recusaram a se apresentar, alegando que as condições no lugar eram arriscadas.

Devido à infra-estrutura inadequada, a área onde aconteceria o evento foi tomada por um lamaçal após a chuva, de onde surgiram sapos e até cobras. Parte do público ficou apavorada, e alguns shows precisaram ser interrompidos.

Choque elétrico no palco

Os dois telões ao lado do palco pararam de funcionar, dificultando a visão dos espectadores, que relataram terem visto funcionários tentando proteger aparelhos de som com capas de chuva improvisadas. MC Maneirinho, que era atração marcada para 15h, começou o show à noite e levou um choque no palco.

Representantes do Procon-RJ afirmam que receberam várias denúncias, comprovadas por meio de fotos e vídeos. Segundo o órgão, também foram motivo de queixas, as grandes filas para embarque nos ônibus que conduziriam ao evento, e o atraso de mais de três horas para o início dos shows.

rapaziada do rep festival quer saber mais de nada pic.twitter.com/iHg1eydbDl — jottape. (@jottapcrf) February 12, 2023

ainda NEM TINHA CANTADO, estavam liberando sem nem olhar o ingresso, uma fila gigante pra ir embora, a entrada CHEIA DE LAMA. extremamente desorganizado, VERGONHOSO REP FESTIVAL. pic.twitter.com/WpkMraF7fV — @BellaApodrecida (@BelaApodrecid46) February 12, 2023

MUITA CHUVA, MICROFONE DANDO CHOQUE, SEM RETORNO. MAS ESSE PÚBLICO AI TA ALI POR NOS, PELO SHOW, PELO RAP, PELO FUNK. EU NUNCA IRIA ABANDONAR VOCÊS, OLHA ISSO NO REP FESTIVAL, INDEPENDENTE DOS PROBLEMAS EU TO AI E MOSTRANDO DA ONDE EU VIM, O MOVIMENTO É NOSSO! pic.twitter.com/HFHw7ACwLv — MC MANEIRINHO (@mc_maneirinho) February 11, 2023

Produtores de defendem

Após a repercussão do caso, os produtores do Rep Festival se manifestaram, por meio de nota, no domingo (12). O comunicado informou que a suspensão do evento ocorreu "devido aos danos causados à estrutura pelas fortes chuvas que acometeram o Rio".

Os problemas relatados por público e artistas foram minimizados. De acordo com os organizadores, "a maior parte dos shows foi entregue com excelência dentro das condições apresentadas".

Ao jornal O Globo, os organizadores esclareceram, em nova nota enviada nesta segunda-feira (13), que a mudança de última hora do endereço "foi circunstancial e não opcional", já que a prefeitura do Rio indeferiu o pedido para que o festival acontecesse no Parque Olímpico, sem especificar motivos até agora.

"Com isso, a organização buscou um local da cidade que comportasse a expectativa de público. Quanto aos fios de alta tensão, todos estavam devidamente instalados, sem risco ao público presente", acrescentam os organizadores.

Os produtores também afirmaram que, conforme o que havia sido previamente divulgado, "cada palco do festival tinha uma área para PCD (pessoas com deficiência) e caminho de acesso". Os problemas só aconteceram devido ao temporal, de acordo com os organizadores.

"A produção do evento esclarece que com as fortes chuvas esses espaços e acessos foram inviabilizados. Ambulâncias e posto médico estavam posicionadas no backstage do evento, como de praxe, e disponibilizadas de acordo com a capacidade de público presente e com aprovação de todos os órgãos necessários", disseram os responsáveis pelo festival.