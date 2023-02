Recém-nascida de 27 dias morre após estupro, no Rio de Janeiro; pai é preso

Um homem foi preso na cidade de Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, acusado de estuprar e matar a própria filha, uma bebê de apenas 27 dias.

Segundo as investigações, a recém-nascida teria dormido com o autor do crime, de quinta-feira (9) para a sexta-feira (10). Em depoimento, ele disse que a menina passou mal e que tentou acalmá-la, mas a criança foi encontrada morta pela manhã.

Uma perícia foi realizada no corpo da bebê após o caso ser registrado na delegacia. Segundo a Polícia Civil, o "laudo constatou que a criança morreu em função de uma penetração ocorrida em suas partes íntimas, o que causou grande laceração em seu frágil corpo​".

Preso durante enterro

Agente da 118ª DP, em Araruama, cumpriram o mandado de prisão por estupro de vulnerável qualificado pelo resultado morte, no último sábado (11). Segundo informação do g1, o pai foi preso na cidade de Cabo Frio, durante o enterro da menina.