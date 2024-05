Ré abre cerveja em audiência virtual e juiz encerra depoimento; veja vídeo

Uma mulher que estava sendo acusada injúria e ameaça abriu uma garrafa de cerveja durante o julgamento, em Augustinópolis, no Tocantins, na última segunda-feira (6). O juiz da 2ª Vara da cidade interrompeu um depoimento e a sessão. As informações são do g1.

"Doutores, doutores. É o seguinte, doutores. Eu estou vendo que a ré acabou de abrir uma cerveja. Está gravado aqui. Doutores, eu não vou fazer interrogatório de uma pessoa que está bebendo em um ato – que é um ato sério – de julgamento", frisou o juiz Alan Ide Ribeiro da Silva.

A ré foi condenada a pagar dez salários mínimos por desrespeito ao judiciário. No momento flagrado em câmeras, é visto Rebeca abrindo e bebendo a garrafa de cerveja. Ribeiro da Silva frisa que não irá interrogar a acusada.

"Então, não vou fazer interrogatório dela e vou determinar que seja excluída, imediatamente, a Rebeca da sala da audiência", reafirmou.

O juiz decide em seguida retomar o depoimento, concluindo o interrogatório da testemunha e escutando os demais envolvidos.

Absolvição por injúria e condenação por ameaça

Rebeca foi absolvida pelo crime de injúria por não haver provas suficiente conta ela. Contudo, foi condenada a três meses e dois dias de detenção pelo crime de ameaça.

A ré também foi condenada por litigância de má-fé por abrir a cerveja durante o julgamento. "Diante do comportamento da ré que durante a instrução, que por sua vez abriu uma garrafa de cerveja e iniciou a ingestão do seu conteúdo, CONDENO-A por litigância de má-fé [...] diante do seu comportamento arriscado (temerário) no ato processual”, diz a decisão.

A Defensoria Pública que representa Rebeca informou que não irá comentar o caso.