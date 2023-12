Quem é o empresário Rogério Saladino, morto durante tiroteio em área luxuosa de SP

O empresário Rogério Saladino, de 56 anos, foi morto durante um tiroteio com policiais civis no sábado (16), na rua Guadelupe, Jardim América, em São Paulo.

Saladino era presidente do Grupo Biofast, criado em 2004, e que atua no mercado de medicina diagnóstica. A empresa conta com uma série de laboratórios de análises clínicas distribuídos no estado de São Paulo.

Ele possuia uma mansão nos Jardins, um dos bairros mais ricos de São Paulo, além de uma casa de luxo no condomínio Altos do Segredo, em Trancoso. Ele deixou a esposa e um filho de 15 anos.

Entenda o caso:

O empresário Rogério Saladino atirou contra um grupo de policiais e morreu durante uma troca de disparos em São Paulo, no sábado (16). Além dele, uma policial, de 39 anos, e um funcionário, de 49, morreram durante a ação.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou ao Diário do Nordeste que "a policial e um colega estavam fazendo diligências na rua para colher pistas sobre um furto ocorrido no dia anterior, quando a vítima tocou a campainha da casa para pedir ao proprietário imagens das câmeras de segurança".

Nesse momento, o empresário recebeu os policiais a tiros, quando um dos agentes reagiu e o acertou. Na sequência, o funcionário de Rogério pegou a arma do chão para atirar contra os policiais, mas também foi atingido e morreu no local.

O resgate foi acionado para atendimento da policial e do empresário, mas ambos não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.