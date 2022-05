Quatro pessoas morrem após carro cair em córrego na volta de um aniversário em MG

Quatro pessoas morreram neste domingo (1º) em um acidente de carro em que o veículo caiu em um córrego, depois de o motorista perder o controle da direção. O caso ocorreu no município de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais.

Uma pessoa foi socorrida com vida, enquanto o condutor do carro fugiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o grupo retornava de uma festa de aniversário e uma das pessoas mortas era o aniversariante. As informações são do G1.

No veículo, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. O acidente ainda será investigado. Os corpos foram retirados da água já sem vida pelos bombeiros.

A identidade dos mortos ainda não é conhecida. A mulher que sobreviveu foi levada para a Policlínica Municipal de Conceição de Mato Dentro.