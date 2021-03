Quase 2 mil pessoas morrem por Covid-19 no Brasil em 24 horas

O Brasil perdeu 1.997 pessoas para a Covid-19, segundo dados divulgados no Painel Coronavírus, atualizado pelo Ministério da Saúde às 19h10 deste sábado (13). Com esse número, o País chega a 277.102 mortes acumuladas em razão do novo coronavírus.

No período, foram registrados mais 76.178 novos casos, somando, ao todo, 11.439.558 pessoas com a infecção, que chega a 2,4% de letalidade em território brasileiro. Nos últimos três dias, o número de óbitos diários chegou a passar de 2 mil.

Situação da Covid-19 no Ceará

O Ceará, desde o começo da pandemia, acumula 12.239 vidas perdidas devido à doença, das quais seis ocorreram nas últimas 24 horas. Ao todo, o Estado tem 469.723 registros da enfermidade — do total, 334.289 se recuperaram. A letalidade da doença, contudo, é maior que a taxa nacional, ficando em 2,6%. As informações foram obtidas por meio da plataforma IntegraSUS, atualizada pela Secretaria Estadual da Saúde às 16h59 deste sábado.

Até o momento, 1.432.092 casos foram notificados no Ceará, que já aplicou 1.523.249 exames para detecção do agente infeccioso. Há, ainda, 63.206 casos em investigação pelas autoridades de saúde.

A ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Estado chega a 91,75%, enquanto os leitos de enfermarias estão 78,55% preenchidos. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), existem 478 pacientes internados. Outros 72 estão em ventilação mecânica.