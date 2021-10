Publicitária indiciada por injúria racial dá dois tapas em cantora, no Distrito Federal

Indiciada por injúria racial contra uma cantora no Distrito Federal, a publicitária Valkíria Tavares de Moraes Cardoso aparece em vídeo obtido pela TV Globo dando dois tapas no braço da artista. As informações são do G1.

O caso ocorreu no dia 19 de outubro, no Vasto Restaurante, na Asa Sul, em Brasília. Andresa Sousa, 34, se apresentava no local, quando foi abordada pela suspeita. Câmeras de segurança do estabelecimento mostram Valkíria assistindo ao show, em pé, próximo ao palco. Ela então se aproxima e fala algo no ouvido da cantora.

A pedido do público, Andressa havia cantado uma música em inglês e a publicitária alegou que a artista tinha errado a letra. A mulher sai, mas depois volta a se aproximar. Nesse momento, ela fala novamente, dá dois tapas no braço da artista e, segundo Andressa, diz "Aprende a cantar, sua negra! Essa negra precisa aprender a cantar".

"Ela me disse que eu tinha que aprender a cantar. Falei que tudo bem e que faria direitinho. Mas a senhora insistiu em dizer que eu tinha errado a letra e pediu para eu parar de sorrir. Em seguida, quando achei que ela ia sair, ela me olhou, deu dois tapas fortes no meu braço e falou novamente para eu aprender a cantar", detalhou a cantora.

Restaurante condena ato

Por nota, o Vasto Restaurante classificou o ocorrido como "triste", e disse que é "veementemente contra qualquer ato e/ou fala que endosse o crime de injúria racial".

A Polícia Civil confirmou o indiciamento da publicitária na última terça-feira (26). Com a divulgação das imagens, ela deve responder também por vias de fato – violência corporal que não deixa lesão. O Ministério Público do DF avaliará o inquérito para decidir se apresenta denúncia contra a suspeita.

Em entrevista a TV Globo, a suspeita negou as acusações. "Eu não chamaria ela de negra porque eu não sou racista. Aliás, ela mesmo fala que as pessoas chamam ela de negra, preta, enfim. Mas eu não vejo a situação do tamanho que ela tá colocando", disse.