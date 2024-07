Professores da UFSM são mortos durante assalto a hotel, diz universidade

Dois professores foram mortos a tiros durante um assalto em Mato Castelhano, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira (25). O crime aconteceu em um hotel. As informações foram divulgadas pelo G1.

Conforme comunicado da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), as vítimas foram identificados sendo Fabiano de Oliveira Fortes, de 46 anos, e Felipe Turchetto, de 35.

Os professores estavam lotados no Departamento de Ciências Florestais, do Centro de Ciências Rurais da UFSM, e viajavam com 15 alunos para a Floresta Nacional de Passo Fundo, que fica em Mato Castelhano.

Polícia aponta que crime pode ter sido premeditado

Segundo informações da Brigada Militar (BM), a suspeita é de que o crime tenha sido premeditado. Investigações apontaram que os criminosos se hospedaram no hotel durante a noite anterior, por volta das 23h de quarta-feira (24) e, às 3h, anunciaram o assalto.

Os funcionários foram rendidos e amarrados dentro da cozinha do espaço. Já a proprietária foi levada a outro cômodo e obrigada a fazer transferências via Pix.

As vítimas teriam chegado mais tarde ao hotel, no fim da madrugada. A polícia não divulgou detalhes das circunstâncias em que os dois professores foram mortos.

Os suspeitos de terem cometido os crimes fugiram após o crime e seguem sendo procurados na região.