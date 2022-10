Professora suspeita de fazer gesto nazista em aula no Paraná será demitida; veja vídeo

A professora que foi flagrada fazendo um gesto que seria uma saudação nazista em escola localizada em Ponta Grossa, no Paraná, será demitida, segundo informou o Colégio Sagrada Família nesta segunda-feira (10). A cena gravada por alunos ocorreu na última sexta-feira (7).

Vestida com uma camisa do Brasil, a mulher, identificada como Josete Biral, coloca a mão na testa e estica o braço para frente, uma gesto feito por apoiadores do regime nazista para saudar Adolf Hitler. As informações são da Folha de S. Paulo.

Atitude da docente foi apontada como gesto nazista; veja vídeo:

No registro, um dos alunos aparece próximo à docente, mexendo em um computador. Ele então se afasta e uma música não identificada começa a tocar, logo antes de a professora fazer o gesto.

Em entrevista à Folha, a diretora da instituição, irmã Edites Bet, informou a demissão e repudiou o ato, classificando-o como "imprudente" e um "grande erro". Josete trabalha na escola há quase 20 anos.

"A escola tem uma posição neutra politicamente junto aos seus alunos e professores. Orientamos aos mestres que procedam com neutralidade e respeito em todas as situações", disse a diretora-geral.

A instituição também emitiu nota oficial nas redes sociais, pontuando que não compactua com as atitudes da profissional.

Legenda: A instituição informou que repudia "qualquer manifestação alusiva ao teor do vídeo" Foto: Reprodução

Docente nega gesto nazista

Josete Biral informou, por meio de seu advogado, Alexandre Jorge, que não fez uma saudação nazista. "O posicionamento dela é que não existiu qualquer gesto típico de saudação nazista", enviou a defesa da professora à Folha de S. Paulo.

Segundo Jorge, o gesto "foi no momento de descontração, no encerramento da aula, que se for se considerar gesto típico de alguma natureza seria saudação à bandeira e à pátria".

Entidades israelitas repudiam ação

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) e a Federação Israelita do Paraná (FEIP) emitiram nota de repúdio à conduta da docente. As entidades esperam "uma rigorosa apuração dos fatos e punição exemplar à referida profissional".

"O nazismo é um movimento que promove o ódio e a morte e executou o extermínio de 6 milhões de judeus e outras minorias, como ciganos e LGBTQIAP+, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele deve ser combatido de forma efetiva, conforme a legislação vigento", pontua o texto.

Segundo o Museu do Holocausto, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Paraná (MPR), foram acionados para tomarem providências sobre o caso.