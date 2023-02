Praia do Nordeste é eleita a melhor do mundo em ranking do TripAdvisor; veja lista completa

A Praia do Sancho, no arquipélago de Fernando de Noronha, foi definida como a melhor praia do mundo deste ano. A praia lidera o ranking da Trip Advisor - site de indicações reviews de usuários sobre viagens, divulgado nesta terça-feira (28).

Anualmente o site divulga a lista com as melhores praias a partir das notas aplicadas por usuários. A Praia do Sancho estava em 7º lugar em 2022. As informações são da Folha de S. Paulo.

Para chegar a praia, é necessário ir a Pernambuco, pegar um barco ou um avião até Fernando de Noronha. Após isso, o turista deve pegar um outro barco ou subir uma escadaria.

MELHORES PRAIAS DO MUNDO

A lista completa das dez melhores praias do mundo contempla diversos continentes, como América do Norte e do Sul, Europa, Ásia. Veja lista:

1. Baía do Sancho - Fernando de Noronha, Brasil

2. Eagle Beach - Aruba

3. Cable Beach - Broome, Austrália

4. Reynisfjara Beach - Vik, Islândia

5. Grace Bay Beach - Turks e Caicos

6. Praia da Falésia - Olhos de Água, Portugal

7. Radhanagar Beach - Havelock, Índia

8. Spiaggia dei Conigli - Sicília, Itália

9. Varadero Beach - Cuba

10. Ka’anapali Beach - Maui, Havaí, EUA