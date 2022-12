Polícia Federal volta a confeccionar passaportes após receber verba do Governo

A confecção de passaportes foi retomada neste sábado (24). Segundo o ministro da Justiça, Anderson Torres, a Polícia Federal (PF) voltou a produzir o documento após verba de R$ 31,5 milhões ser liberada pelo Governo. A confecção estava interrompida por falta de recursos, resultando em 100 mil pessoas aguardando na fila de emissão do documento.

Os passaportes solicitados entre os dias 1º e 22 de dezembro serão produzidos gradativamente, de acordo com o ministro. Sendo orientado, aos solicitantes, consultar o status do pedido no site da PF. O comparecimento ao posto da corporação, para buscar o passaporte, só deve acontecer quando aparecer "disponível para entrega".

Em complemento, Torres afirmou que os prazos para novas solicitações serão atendidas após as solicitações já feitas forem normalizadas.

ACONTECIMENTO REPETIDO

Esta é a segunda vez que esse problema acontece. Em 19 de novembro, houve uma interrupção do serviço, com a fabricação retornando seis dias depois, após o Ministério da Economia liberar R$ 37,4 milhões de crédito orçamentário.

COMO AGENDAR EMISSÃO DO PASSAPORTE

Para emitir um passaporte, é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25. No caso do documento de emergência, a taxa sobe para R$ 334,42.