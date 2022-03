Polícia Civil e Exército apreendem 4 armas usadas em ensaio de casamento no Distrito Federal

A ação da Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio do Exército Brasileiro, apreendeu quatro armas de fogo, na terça-feira (15), usadas em um ensaio de casamento, em Taguatinga. Episódio ficou conhecido na internet como "Dama de vermelho".

Segundo informações do G1, a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão na Loja do Pescador Militar, suspeita de fornecer as armas usadas no ensaio, e em "outros endereços" vinculados à investigação.

Legenda: Armas apreendidas pela Polícia na Loja do Pescador no Distrito Federeal Foto: Divulgação/PCDF

Ainda de acordo com os policiais, desde o início das investigações, 12 armas de fogo foram apreendidas e passam por perícia. "As investigações prosseguem", informou.

O caso ocorreu em fevereiro e pelo menos oito homens armados com fuzis e escopetas pararam o tráfego de carros e ônibus por alguns minutos. A intervenção foi feita sem qualquer autorização e, com os vídeos do momento divulgados em redes sociais, virou uma investigação policial.