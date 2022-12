PM suspeito de matar esposa e enteada de 3 anos é preso em Goiás

Um policial militar, de 32 anos, foi preso na quarta-feira (14) suspeito de matar a tiros a esposa, de 28 anos, e a enteada, de 3 anos, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. As informações são do portal g1.

O soldado, identificado como Rafael Martins Mendonça, também atirou em outra enteada, de 5 anos, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a uma unidade de saúde da região, onde permanece internada.

De acordo com a publicação, o militar estava de folga no dia do crime e não usava arma da polícia. Ele havia sido afastado do serviço nas ruas e realocado no setor administrativo devido a problemas psicológicos.

Entenda o caso

Conforme o boletim de ocorrência, o crime foi descoberto após o PM ligar para um amigo, também militar, dizendo que tinha "feito uma besteira" e iria "se matar".

O amigo, então, decidiu ir à casa do soldado junto com a esposa, que é enfermeira. Chegando ao local, ele percebeu que Rafael estava agitado, portando uma arma na cintura, mas conseguiu conter o policial e tomar o revólver.

A enfermeira entrou na casa e viu que a esposa e a filha do suspeito já estavam mortas. Ela encontrou a segunda criança baleada, mas consciente, e solicitou atendimento médico.

Uma equipe da Polícia Militar foi chamada ao local. Os agentes encontraram Rafael deitado no chão ao lado de uma das crianças. Ao ver os policiais, o militar ficou exaltado e precisou ser contido e algemado.

PM se manifesta

A PM lamentou o crime e disse que vai prestar todo apoio à família das vítimas. Um procedimento administrativo disciplinar foi aberto contra o soldado. Foram apreendidas ainda duas armas do policial, que foram compradas de forma particular. Ele foi preso e encaminhado ao presídio militar da cidade.