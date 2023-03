PM atira no pé de homem durante discussão em frente a fórum no Rio de Janeiro; veja vídeo

Um policial militar (PM) disparou contra os pés de um homem em frente ao Fórum de Cascadura, no Rio de Janeiro, durante uma discussão nesta terça-feira (14). Foram cinco tiros disparados, e o último atingiu o pé esquerdo da vítima, que cai no chão.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) informou, em nota, que a Corregedoria abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do caso. A ocorrência está na 29ª DP de Madureira.

Nas imagens, uma testemunha que gravou o momento informa que o militar abusou de sua autoridade. Na discussão, é possível ver quando o agente pega sua arma e ameaça o homem.

Uma pessoa tenta apartar a briga e o PM chega a algemar o homem que foi alvejado. A vítima cai aos gritos e o PM fica parado olhando.

A vítima foi levada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Conforme a unidade de saúde, o estado do homem era estável até o início desta tarde.